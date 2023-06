Le Synode de 1872, et après ?

Présenté comme un échec ecclésiastique, le Synode de 1872 qui devait être celui d’une réunification des Réformés français a au contraire signifié la désunion entre orthodoxes et libéraux. Mais ce Synode n’en représente pas moins une étape fondamentale dans la construction d’une pluralité théologique française. Dans le cadre de cette construction, on peut signaler, parmi bien d’autres, le rôle qu’un christianisme pratique et social a joué en dépassant des antagonismes et cela dans une perspective œcuménique et universelle.

