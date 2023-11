PLUS D’UN SIÈCLE… MERCI !

Évangile & liberté est né il y a 110

ans. Plus d’un siècle au service d’une pensée libre, ne s’enfermant dans

aucun dogmatisme autoritaire, prenant parfois les chemins d’une théologie buissonnière

qui ouvre à chaque instant un sentier de découverte.

Plus d’un siècle de critique positive dans le but de faire avancer les esprits. Critiquer

le texte biblique pour en retrouver le sens, critiquer les traditions pour découvrir leurs

forces et leurs faiblesses, critiquer les institutions pour leur permettre de se réformer

sans cesse.

Plus d’un siècle au service des croyants, sans distinction, ancré dans un protestantisme

ouvert en quête d’un idéal du bon, du beau et du vrai.

Plus d’un siècle de militantisme, de luttes, de recherches, d’interrogations, de réflexions

pour faire toujours résonner ensemble l’Évangile et la liberté.

Mais il n’y aura pas un siècle de plus.

Évangile & liberté est trop vieux pour mourir et pourtant aujourd’hui, il meurt. On

ne peut pas dire pour autant que, comme pour Job, « il meurt rassasié de jours ».

110 ans c’est encore jeune pour un protestantisme libéral qui a encore beaucoup à

apporter à ce monde en quête de sens et de spiritualité mais qui est trop souvent effrayé

ou aveuglé par les religiosités ou les fondamentalismes trop visibles et trop bruyants.

Au nom de toutes celles et tous ceux qui se sont engagés durant plus d’un siècle, nous

voulons remercier chacune et chacun des auteurs, des abonnés, des lecteurs occasionnels

ou réguliers, des déçus et des enthousiastes, pour avoir fait vivre notre journal.

Il y a 110 ans, les journaux Le protestant libéral et La vie nouvelle fusionnaient

pour donner naissance à Évangile & liberté.

Aujourd’hui nous lui disons au revoir. Mais le protestantisme libéral ne meurt pas

et nous savons qu’il y aura une vie nouvelle pour nos engagements au service de cette

théologie en laquelle nous croyons.

Tel un « vendredi saint », aujourd’hui le ciel de notre mouvement s’obscurcit. Il nous

faudra encore traverser le « samedi saint » du vide et de l’absence, mais déjà est en

germination le relèvement d’un protestantisme libéral et progressiste

LA CONFESSION DE FOI. Aborder la thématique de la confession de foi, ce que

propose ce numéro d’Évangile et liberté, fait entrer dans un vaste champ de

questions, de tensions, de conflits, de choix. En la matière, l’esprit de la Réforme

engage dans une fidélité inventive où la condensation théologique rencontre la

sublimation poétique, où les héritages des prédécesseurs dans la foi croisent la

nécessité d’une distinction, où la cristallisation des accords et des désaccords

est traversée d’une dynamique de rassemblement en communion. Lorsqu’elle

est à destination d’une assemblée cultuelle ou d’une Église, la confession de foi

invite à y accueillir la place d’autrui dans une heureuse pluralité et lorsqu’elle

est le fruit d’une élaboration personnelle, elle s’inscrit toujours en reconnaissance

de ce qui a été reçu d’autres chercheurs de Dieu et de sens. Et surtout,

avant toute énonciation, écoute, adhésion, il s’agit de poser que Dieu n’est pas

là, qu’il est toujours au-delà de ce qui est exprimé. Autant une confession de foi

est le fruit d’une foi vivante, d’une pensée dynamique, d’une raison exigeante,

autant elle assume dans sa conception que toute réflexion, toute représentation,

toute conviction peuvent être dépassées. Elle ne peut tout dire ni même parfaitement

exprimer ce qu’elle vise. Insérée dans un temps particulier, elle s’élance de

l’appui des quêtes du passé sans obliger l’avenir. Ainsi une confession de foi est

toujours un peu en décalage, elle est toujours ouverte, et c’est de cette manière

qu’elle laisse l’espace de la liberté, liberté de croire à travers et au-delà d’elle-même.

C’est en cela qu’elle autorise chacun et chacune à prendre à son tour la

parole, en confessant une foi qui donne confiance et qui encourage, une foi reflet

d’Évangile.

Dominique Hernandez

