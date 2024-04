Lettre du groupe des Journées du Protestantisme de Liberté

Chères amies, chers amis,

L’association Évangile et Liberté a dû déposer son bilan en novembre 2023 pour les raisons détaillées dans le dernier numéro du journal et reprises lors des journées 2023 au Lazaret. Mais, avec votre soutien, nous espérons aujourd’hui pouvoir faire revivre le mouvement de pensée qu’Évangile et Liberté soutenait avec passion.

Nous souhaitons pour cela nous appuyer sur les deux nouvelles associations qui viennent de voir le jour :

– L’Union Protestante Libérale et Progressiste (UPLP)

Informations sur son site: libre-croyant-e.com

– L’Association des Journées du protestantisme libéral.

Celle-ci a pour vocation de perpétuer, de développer, de renouveler les Rencontres, indispensables à notre foi, à notre vie et à nos églises. Nous repartons avec une belle histoire, nous démarrons avec de l’énergie, des projets, des idées nouvelles.

Ce seront dorénavant : “Les journées du protestantisme de liberté”. Prenez date pour les 5 et 6 octobre 2024 au Lazaret à Sète.

Thème : « Peut-on encore vivre ensemble ? »

Nous faisons appel à vous pour adhérer à l'association (10 €) et, si vous le pouvez, pour verser une avance (50 €) sur votre prochaine participation aux journées

https://www.helloasso.com/associations/association-des-journees-du-protestantisme-liberal

Cela permettra de contribuer au financement des premières dépenses (la réservation de l’hébergement au Lazaret et la publication des dépliants).

Merci de contribuer à diffuser cette information le plus largement possible, en espérant vous retrouver à Sète au mois d’octobre.

Bien amicalement,

Pour le groupe des « journées du protestantisme de liberté »

Jean-Claude MARTIN

PS : Pour tous ceux qui possèdent un compte sur Facebook, je rappelle que vous pouvez vous informer via le groupe d'Evangile et Liberté qui est toujours actif:

