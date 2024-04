Relancer le mouvement du protestantisme libéral & progressiste

Depuis le mois d’octobre le journal Evangile & liberté vieux de 110 ans a dû arrêter sa parution.

Cette triste nouvelle a été un choc, une souffrance, une déception pour beaucoup d’entre nous.

Mais la fin de ce journal ne signifie pas la fin du mouvement de pensée que Évangile et liberté soutenait avec passion. Notre monde, en constante mutation, fait face à un retour d’un conservatisme qui s’exprime dans tous les domaines de l’existence, répondant avec simplicité aux peurs et angoisses de nos sociétés et de nos Églises.

Le protestantisme libéral, dans le passé, a été porteur de grandes avancées sociétales et théologiques, a contribué à l’essor du principe de laïcité et de la justice sociale. Dans ce grand mouvement progressiste, il a résisté et a toujours voulu défendre l’idée qu’il est essentiel de penser, critiquer et croire en toute liberté. C’est animé de cette conviction et grâce à cette foi, qu’un renouveau vient aujourd’hui

L’Union Protestante Libérale & Progressiste a vu le jour pour reprendre le combat porté jusque-là par Evangile & liberté et d’autres mouvements proches. En collaboration avec tout ce que le protestantisme et au-delà compte d’amoureux de la liberté de conscience, du progrès et de la justice sociale, nous reprenons le flambeau du témoignage de l’Evangile et de la liberté.

Pour continuer à faire vivre notre mouvement qui contribue depuis deux siècles à la réflexion, au débat et au progrès dans nos Églises, nous avons besoin de vous.

Le projet pour les mois qui viennent est de créer un nouveau site internet, véritable interface avec nos contemporains et qui sera un espace d’échange et d’élaboration de pensée.

En attendant sa création, rejoignez nous sur notre blog: Libre-Croyant-e.com

Pour entretenir le lien entre nous et pour aider à la diffusion de notre pensée, nous publierons un journal accessible au plus grand nombre et volontairement militant. Pour cela nous espérons pouvoir avoir une diffusion la plus large possible.

Notez également que sont confirmées les journées du Protestantisme libéral à Sète les 5 et 6 octobre 2024.

Informations : Rencontres du Protestantisme de Liberté à Sète – 5 et 6 octobre 2024

Relancer ce qui vient de disparaître et s’engager dans ce nouveau chemin, différent de ce que nous avons connu jusque-là, n’est pas chose aisée, et nous aurons besoin de tout ce que vous pourrez donner et apporter. Vos dons, vos talents, votre motivation et votre foi.

Vous pouvez soutenir le projet de relance d’un journal et d’un site en adhérent (min. 10 €) à l’association et/ou envoyant vos dons :

– par chèque l’ordre de Union Protestante Libérale & Progressiste

– par virement : IBAN : FR76 1027 8079 6500 0208 4880 264

– En ligne via Helloasso