Rencontres du Protestantisme de Liberté à Sète – 5 et 6 octobre 2024

Thème de nos journées: Peut-on encore vivre ensemble ?

Au début des années 2000, le maître mot des mouvements associatifs ou des pouvoirs publics était le « Vivre Ensemble ».

Le choc des attentats de New York, la montée de l’islamisme radical, les inquiétudes au sein d’une société en voie de dislocation, obligent à penser ou repenser une cohabitation harmonieuse entre individus et entre communautés. Sans trop s’en rendre compte, les fondements républicains qui jusque-là garantissaient cette cohabitation, disparaissent pour laisser éclater un manque cruel de « vivre ensemble ». La laïcité, garante de l’égalité de tous, aller être galvauder et là ou le vivre ensemble aurait permis à tout un peuple divers de parler en « nous », c’est le « je » qui prend le dessus. Le « je » des communautarismes, le « je » qui rejette l’autre diffèrent, le « je » qui divise.

Alors la question que nous voulons nous poser est de savoir si un vivre ensemble est encore possible ?

À travers un regard théologique, politique, social et interculturel, nous découvrirons peut-être que « vivre avec » ne suffit pas et qu’il faut encore lutter pour un « vivre ensemble ».

