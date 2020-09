La religion, souvent pensée dans sa dimension collective, est associée à l’idée de communauté, dont on se demande même si elle n’est pas obligée de l’engendrer et de la souder par ses institutions et ses rites. Dans une réflexion revigorante, Laurent Gagnebin et André Gounelle s’interrogent sur cette injonction répétée à « faire Église ».

