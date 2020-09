À propos Darla Sloan

Avant d’être consacrée pasteure en 2001, Darla Sloan 17 a enseigné le français et l’anglais. Au fil des ans, elle a exercé son ministère dans différents milieux (paroissial, universitaire, hospitalier et carcéral). Elle est actuellement pasteure de l’Église Unie Saint-Pierre et Pinguet, deux paroisses dans la grande région de Québec.