Ce que nous avons ou non à craindre

Vous avez souvent vu passer et repasser dans nos colonnes le nom de Schleiermacher. Après avoir traduit le manifeste

éminemment romantique De la religion (Van Dieren, 2004) et La cohérence de la foi chrétienne, la dogmatique du philosophe et théologien allemand (Labor et Fides, 2004), Bernard Reymond s’attache à un autre aspect de l’oeuvre polymorphe de Schleiermacher : ses prédications. Pour ce volume, notre ami et collaborateur régulier, Bernard Reymond

a traduit avec une virtuosité ébouissante 12 prédications, témoignant de l’art oratoire du prédicateur. Le volume L’éloquence de la foi paraîtra en octobre chez Van Dieren. Nous vous proposons un extrait d’une prédication de 1807 —alors que Napoléon envahissait l’Allemagne— dans laquelle le pasteur invite à chercher dans l’Évangile la confiance en l’avenir.

