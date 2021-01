Il n’est pas fréquent qu’un mathématicien et physicien théoricien s’exprime dans Évangile et liberté. Etablir des rapprochements entre le raisonnement mathématique et la pensée théologique, cela semble la quadrature du cercle (construction géométrique d’un carré de même aire qu’un disque donné), une opération que les mathématiciens savent impossible. Michel Cibils, avec un sentiment d’évidence qui surprend et réjouit, semble convaincu du contraire.

