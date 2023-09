On peut vivre sa foi sous le régime de la loi et en faire une règle du jeu avec gagnants et perdants. Fallait-il que les chrétiens, d’origine juive ou non, continuent à suivre les prescriptions rituelles concernant la nourriture, se demandent les chrétiens de Rome ? Paul place ses interlocuteurs devant le tribunal de Dieu où ce n’est plus la loi qui compte mais la confiance en Lui. Cette confiance est pour tous. Nous pouvons alors gagner tous ensemble.

