La politesse a plusieurs visages

Notre société, notre Église regorgent de codes de politesse à respecter pour avoir une reconnaissance.

Mettons en lumière deux codes différents à travers nos trois personnages : le « savoir vivre » et « la politesse mondaine »

Simon le pharisien: le bien élevé, le poli.

Il invite Jésus à manger dans sa maison, mais pour ne pas le contrarier , il ne dit pas à haute voix, ce qui le gêne chez lui. Il reste poli mais plus que cela il répond comme il se doit à Jésus, comme un bon élève et ne réagit même pas lorsque Jésus lui reproche d’être un mauvais hôte. Simon est plus que poli !

Jésus : l’impertinent

Il laisse faire cette femme qui s’invite dans la maison de son hôte et le rabaisse ouvertement, devant tout le monde à la table : quelle impolitesse !

La femme : l’impertinente

Sachant que Jésus est chez Simon le pharisien, elle apparaît sans avoir été invitée et se met aux pieds de Jésus. Avec ses larmes et ses cheveux dénoués elle se frotte aux pieds de Jésus avec toute l’impertinence sensuelle, pour ne pas dire sexuelle, de cette impolitesse.

En entrant dans le texte avec le code du « savoir vivre » et « de la politesse mondaine », nous constatons que ce n’est pas Jésus qui incarne la politesse mais ce pharisien qui reçoit chez lui.

Jésus ne vaut pas mieux que la femme pécheresse ! Dure réalité pour nos convenances personnelles …

Regardons avec l’autre clé de lecture, celle qui n’est pas mesurable : l’Amour :

Simon : l’amour limité

Il est enfermé dans sa condition de pharisien avec ses codes de bonne conduite qui placent le jugement en premier. Il se pense pur et ne discerne le péché que chez les autres qui ne suivent pas la bonne règle. Il ne peut pas aimer cette femme avec ce regard, il a besoin d’être déplacé, comme le fait Jésus, en lui racontant une parabole !

La parabole intervient lorsque dans la réalité les mots ne sont plus possibles pour un changement ! On ne sait pas s’il y aura un changement dans sa vie, mais en tout cas il est invité à s’ouvrir à une autre logique que la sienne !

Jésus : l’amour envers les pécheurs

Jésus est déjà connu pour ce qu’il est …

Il a déjà donné son enseignement dans la plaine, il a guéri, il a enseigné l’amour des autres même celui des ennemis, il a déjà accueilli des pécheurs.

Dans la parabole qui parle d’argent, il introduit la notion d’amour. Il accueille cette femme pécheresse aux yeux de la ville, et l’accueil comme elle est, avec son approche à connotation sensuelle, sexuelle, sans juger ses mauvaises mœurs. Il voit sa souffrance et sa demande de reconnaissance et qu’elle serait prête à donner corps et âme pour l’obtenir.

Jésus voit tout l’amour que cette femme porte en elle, toute sa foi libre des critères codifiés par la morale, et il la bénit, il lui pardonne ses péchés et l’envoie en paix dans sa vie ! Ses péchés sont pardonnés, il faut discerner le verbe grec conjugué au passif, ce qui signifie que l’action passée est toujours valable aujourd’hui dans son présent.

La femme : L’amour pour Jésus

Elle s’est sentie aimée, accueillie avant même d’aller dans la maison de Simon. Elle connaissait Jésus et son amour, son accueil inconditionnel.

Elle s’est donnée à Jésus comme elle est, elle lui a donné son amour comme il est, cet amour qui transgresse les conventions du savoir vivre ensemble.

Grâce à cela, ses nombreux péchés sont pardonnés et elle peut allez en paix aux yeux de tous, même si le regard des autres n’a pas changé, elle a changé et a été reconnue pour son amour, pour sa foi. Elle pourra désormais passer au travers des regards portés sur elle grâce à ce regard d’amour du Christ fondateur de son être véritable ! « Il n’y a que les gens bien élevés qui soient impertinents avec politesse » Edouard Alletz.

Pour notre vie d’aujourd’hui, pour notre famille, pour nos amis, pour les autres, munis d’autres codes, pour celles et ceux qui rôdent autour de notre Église avec des codes différents …

Sachons voir au-delà de la bonne éducation à avoir, de l’héritage protestant historique trop codifié, de la bonne politesse obligatoire et perçons notre regard avec celui que le Christ nous a donné ! Faisons preuve d’amour qui accueille dans et avec la différence et sachons être impertinents s’il en était nécessaire !

L’amour est une dynamique salvatrice

