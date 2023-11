Un rosaire huguenot

La dévotion catholique du rosaire est souvent une énigme pour les protestants. Pensez ! Pas moins de trois chapelets successifs, eux-mêmes composés de cinq « dizaines » (dix Ave Maria précédés chaque fois d’un Notre Père et suivis d’une doxologie : « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit »). Un rosaire entier, c’est donc 3 x 5 x 10 = 150 Ave Maria ! Autant que de psaumes et ce n’est pas un hasard : le rosaire, dès son origine médiévale, a été conçu comme le psautier des illettrés. Cette dévotion au long cours semble faire de Marie la quatrième personne de la Trinité – ou la première puisque, mathématiquement, dans le rosaire, on la prie dix fois plus que le Père, le Fils ou le Saint-Esprit !

Mais en fait, comme nous l’expliquait… il y a plus de soixante ans, notre maître des novices (pendant un bref essai non transformé pour moi de vie cléricale), le rosaire n’est pas, quoi qu’il paraisse, une prière à Marie, mais surtout une méditation des « mystères » du Christ : Incarnation, Passion, Résurrection1, la récitation mécanique des Ave Maria servant essentiellement à donner le tempo de la prière : il faut donner le même temps à chaque élément du parcours du Christ, donc : ne « sauter » ni « éterniser » tel ou tel.

Ainsi compris, rien n’empêche un huguenot bon teint d’adopter le rosaire et de méditer ces « mystères » du Christ… sans réciter un seul Ave Maria (dont les paroles constituent un pieux détournement du texte de l’évangile). Ainsi en est-il, par exemple de ces épisodes que les catholiques appellent les « mystères joyeux » (les évangiles de l’enfance) : l’annonce faite à Marie, la rencontre avec Élisabeth, la naissance de Jésus à Bethléem etc. A priori, même aux yeux d’un catholique d’ouverture, ce n’est pas détourner le Rosaire de son sens premier, mais au contraire le lui rendre !

Un ancien catholique tellement heureux d’être devenu un protestant libéral !

1. Le bon père se laissait sans doute entraîner par son interprétation personnelle car la dévotion catholique prolonge la méditation de la Résurrection, de l’Ascension-glorification du Christ et de la Pentecôte par des « mystères » typiquement mariolâtriques : Assomption et Couronnement de Marie au ciel !

