Un chemin de liberté  responsable et solidaire

Il s’agit d’une compilation de réflexions et d’interpellations produites par la commission Éthique et société de la Fédération protestante de France (FPF) sur quatre sujets d’éthique au coeur des questions qu’on nomme aujourd’hui sociétales : la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches et la modification du génome humain ; l’assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui ; la fin de vie (soins palliatifs, euthanasie et suicide assisté) ; l’accueil de l’étranger.

Chaque chapitre propose une version courte et une version longue. La diversité théologique au sein de la fédération et, partant, de la commission, n’empêche pas l’expression d’une voix protestante qui souhaite contribuer au débat public sans dogmes.

L’avant-propos de François Clavairoly, président de la FPF, est remarquable de concision pour connaître la compréhension singulière de l’éthique en protestantisme : « Une ouverture difficile mais responsable et collective d’un possible, entre le réel de la souffrance humaine qui nous oblige à prendre conscience d’un malheur, et l’impératif de la technique qui voudrait nous faire croire qu’elle détient seule les clefs du bonheur. »

La préface est signée par Marion Muller-Collard, membre du comité consultatif national d’éthique et auteure appréciée par nos lecteurs, qui rappelle avec humilité « [qu’] il faudra bien, à la fin, que Dieu nous pardonne de n’avoir été que nous-mêmes ».

Fédération protestante de France, Éthique et protestantisme. Éléments de réflexion, Lyon, Olivétan, 2021, 126 pages.

