L’Évangile est au coin de la rue-Voilà

le sens du récit de Noël ! Tout le reste (la crèche, le sourire de Marie, les anges dans nos campagnes), tout cela n’a de sens que si nous entendons ici et maintenant retentir l’appel qui nous est adressé depuis le fond des âges : l’Évangile est au coin de la rue. Il t’attend ! Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, Noël nous prêche un Dieu qui, lui, n’attend pas. Le Dieu de l’Évangile, bien loin des spéculations insipides et des bondieuseries convenues, est un dieu qui se manifeste au cœur du quotidien et de la banalité la plus crasse : quoi de plus banal qu’une étable ? quoi de plus banal qu’un nouveau-né ? Et pourtant : Dieu est là ! Noël est là pour nous rappeler que Dieu a déjà fait l’essentiel du chemin et qu’il nous appartient à présent de nous laisser guider par l’appel qu’il nous adresse : « je suis là, en bas de chez toi, descend et vois ! » Noël nous annonce que ce n’est pas seulement dans le recueillement de nos temples, mais aussi et d’abord dans la vie de tous les jours, dans la rue, dans la rencontre d’autrui que se situe l’incarnation et que peut se dévoiler le sacré de l’existence. Noël ne sera pour nous pleinement Noël, le récit de la nativité ne prendra réellement sens que lorsque nous serons en mesure de déceler, derrière la triste répétition de nos habitudes, l’extraordinaire lumière qui brille en chacun de nous. À nous de la chercher, à nous de la rallumer. Oui, Noël ne sera vraiment Noël que lorsque, laissant de côté les masques du quotidien, nous serons à même d’entrevoir dans le regard d’autrui, quel qu’il soit, au détour d’une rue, la lumière de celui qui fait toute chose nouvelle. Alors, nous pourrons vivre un Noël sincère et vrai : Noël sera pour nous vraiment Noël quand, dans le regard de celui qui n’attendait plus, luira pour nous cette étincelle divine qui nous dit : tu m’as relevé !

