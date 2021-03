À propos Charlotte Thomas

est diplômée de Sciences Po Toulouse et titulaire d’un doctorat en science politique de Sciences Po Paris. Elle étudie les mobilisations politiques de la minorité musulmane indienne. Parallèlement à ses recherches doctorales et postdoctorales, Charlotte Thomas a enseigné à Sciences Po Lille et à l’Ecole doctorale de Sciences Po Paris, ainsi que sur les campus du Havre et de Reims.