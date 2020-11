Où était Dieu, voici soixante-quinze ans,

le 6 août 1945 à 8 h 16 du matin, lorsqu’à Hiroshima une seule bombe réduisit en cendres 70 000 vies, en quelques secondes à peine ? Face à la pandémie qui s’étend et alors que des conflits se rallument un peu partout dans l’indifférence générale, la question se fait à nouveau entendre à nos oreilles, lancinante : où est Dieu ? On peut bien sûr y répondre par une série de négations : certainement pas avec ceux qui se réclament de Dieu pour porter la guerre dans l’existence de civils innocents. Vraisemblablement pas non plus du côté de ceux qui entendent discerner, derrière le malheur, la volonté punitive du Très-Haut. Dieu aurait-il voulu la mort des enfants d’Hiroshima ? On ne peut qu’être athée de ce Dieu-là. Du côté des victimes, alors ? On aime à le croire. Mais c’est là une maigre, une bien maigre consolation pour ceux qui se retrouvent face à la souffrance, au vide et au silence. À dire vrai, demander où est Dieu revient à demander si nous vivons dans un monde auquel Dieu aurait en somme tourné le dos, duquel il aurait en quelque sorte préféré s’absenter. Dire qu’en dépit du mal, Dieu est bel et bien là, ce n’est donc pas proposer une explication au problème du mal ni même offrir une réponse à la question de l’absurde. Car notre monde est absurde et nous pourrons chercher toutes les réponses que nous voudrons, nous n’en sortirons pas. Que valent-elles devant la déchirure de la mort ? Dire que Dieu est là, c’est plutôt confesser que malgré le mal, malgré le non-sens et la mort, Dieu n’est pas absent. C’est se confier tout entier dans l’espérance d’un sens qui nous échappe pour proclamer un « et pourtant » dans lequel semble se condenser toute la foi chrétienne. Mais surtout, affirmer qu’en dépit du mal, Dieu est là, c’est aussi se voir adresser une autre question, bien plus fondamentale : que peux-tu faire pour que, partout où tu seras, Dieu soit là ?

