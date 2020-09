Et si tout n’était pas vrai dans la Bible ?

Les lecteurs d’Évangile et liberté connaissent déjà Jean-Denis Kraege qui nous avait offert, dans le numéro de mai 2020, un article percutant sous le titre « La Diable existe-t-il ? ».

Jean-Denis Kraege a été pasteur dans l’Église évangélique réformée du canton de Vaud et a enseigné occasionnellement dans plusieurs universités. Maintenant à la retraite, il consacre son temps à l’écriture. Dans ce nouvel opus bien documenté et bien argumenté, il s’efforce de déterminer dans quelle mesure la Bible est (s’identifie à) la Parole de Dieu. Il prolonge ainsi le combat qu’il a engagé dans d’autres ouvrages contre toute forme de fondamentalisme. Par exemple Les Pièges de la foi, lettre ouverte aux évangéliques (Labor et fides, 1993).

Sa principale objection à une lecture fondamentaliste, ce sont les incohérences et les contradictions du texte biblique. Non décidément, elle ne tient pas la route, la fameuse « inerrance » du texte biblique dans ses moindres détails ! Et pratiquement, cela invite chaque fidèle à constituer – comme Luther… comme chacun de nous, en fait – un « canon dans le canon » (une base de textes bibliques qui soit réellement le fondement de notre foi). Pour ce faire, Kraege prend pour critère – en bon « luthéro-réformé » ! – la foi en la justification par la seule grâce de Dieu. Cela lui permet de repérer, dans l’Ancien Testament notamment, ce qui doit être considéré comme Parole de Dieu… et ce à quoi on doit refuser ce statut.

On appréciera son argumentation convaincante et son raisonnement solidement charpenté, fondé sur des exemples bibliques traduits et correctement interprétés grâce aux apports de l’exégèse contemporaine. Autre élément très « nourrissant » dans l’ouvrage : sa lecture « existentiale » des textes bibliques qu’il avait déjà présentée dans un article paru dans Études théologiques et religieuses en 2015. Pour lui, « l’exigence de cohérence du texte biblique ne se justifie vraiment que par le besoin de cohérence de toute notre vie ». Bref, voilà un ouvrage sérieux et novateur qui ouvre des perspectives et donne matière à réflexion aux tenants d’un protestantisme libéral et éclairé !

Jean-Denis Kraege, Bible et Parole de Dieu, Lyon, Olivétan, 2020, 128 pages.

Il convient aussi de rappeler ici son ouvrage enlevé Espérer contre toute espérance aux éditions Van Dieren.

