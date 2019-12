Saint Jan Hus et saint Jérôme de Prague

Précurseur du protestantisme pour les uns et de la libre-pensée pour d’autres, Jean Hus est canonisé avec Jérôme de Prague au sein d’une partie de l’Église orthodoxe : comment expliquer ce lien insoupçonné entre les mondes protestant et orthodoxe ? Par ailleurs, Jean Hus reste un héros national en Tchéquie, et le jour de…

