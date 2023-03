Nouvelles de l’association

L’histoire se répète deux fois, disait Marx, la première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce. Mais la farce ne fait pas forcément rire et force est de constater que l’histoire se répète encore ou plutôt se poursuit sans véritable changement.

Les querelles d’un temps qui ont abouti aux lois instaurant la laïcité ressurgissent avec une rare vivacité. Et les deux camps refont surface avec ce qu’Athanase Cocquerel distinguait d’un côté comme les irréligieux qui disent : « Ne croyez en rien, niez toute religion et Dieu lui-même […] car c’est par la négation radicale […] qu’il faut se défendre contre les empiétements ou les abus de l’autorité1 », et de l’autre côté les absolutistes qui disent : « Vous êtes perdus ; vous n’avez de refuge qu’entre mes bras. Tombez à mes pieds, livrez-vous à moi et je vous sauverai. Ne voyez que par mes yeux ; croyez tout, […] renoncez à penser, c’est ce qui vous égare, … 2 »

Il y a cependant une troisième voie (voix) possible. C’est celle soutenue et défendue par notre association libérale Évangile & liberté. La voie d’une foi libérale et progressiste. Mais ne sommes-nous pas trop discrets tout comme notre contribution dans nos Églises ? Devons-nous laisser, seuls, ceux qui attestent haut et fort une religiosité d’un autre temps, donner à l’Église son image ou ses orientations ?

Nous devons retrouver une force « militante » pour que cette voie retrouve de sa vigueur et contribue de manière active au débat théologique au sein des Églises, au niveau national ou local.

Quelques groupes locaux se réunissent pour faire vivre la pensée libérale au niveau local et partager autour d’articles du journal. Vous pouvez organiser, localement, ce genre de réunion.

Nous pouvons vous accompagner et vous aider dans la mise en place et le lancement. Au-delà de ces animations locales, n’hésitez pas à faire connaître le mouvement libéral, à adhérer à l’association, a vous proposer pour être un représentant local.

Nous devons être, par notre réflexion, nos échanges et notre présence, des forces de propositions pour nos Églises à tous les niveaux. La voie libérale et progressiste doit pouvoir jouer un rôle dans les institutions et contribuer aux débats à travers leurs synodes et autres rencontres.

Depuis plus de 100 ans, Évangile & Liberté, porte cette responsabilité, celle d’annoncer un Évangile crédible et non une religion pour des crédules.

———————————–



1. Athanase Coquerel, La Conscience et la foi, Germer Baillière

éditeur, Paris, 1867. p.1

2. Ibid, p.4

Pasteur Christophe Cousinié

Rédacteur en chef d'Évangile & liberté,

membre du Conseil d'administration

Contact : pasteurcousinie@gmail.com

GSM : 06 70 47 25 20

——————————————-

Christian Vassard s’est éteint, confiant, à son domicile,

le 21 février 2023 dans la paix et la sérénité.

Le temps du recueillement et de l’adieu s’est déroulé

dans l’intimité familiale entouré des siens ;

de la part de Anne Pierredon Vassard, son épouse, sa famille,

ses enfants et ses petits-enfants.

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ;

ils seront rassasiés.

Matthieu 5,6

