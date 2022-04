La philosophie politique n’est pas un domaine intellectuel toujours facile d’accès et, surtout, très divertissant… mais pas pour Steven Lukes ! Ce dernier est une des grandes figures de la philosophie politique de ces quarante dernières années : professeur à la London School of Economics, il a également enseigné dans les plus prestigieuses universités du monde. Auteur de nombreux travaux érudits sur Marx ou Durkheim, théoricien du pouvoir, c’est aussi un grand passionné de littérature. Et cela se voit ! Dans ce livre, traduit avec finesse par le regretté Alain Defossé (traducteur, entre autres, de Mary MacCarthy et Ben Elton), Steven Lukes nous propose de suivre les pas du professeur Nicholas Caritat. Inutile de chercher dans son dictionnaire des philosophes le lien de parenté avec Condorcet (alias Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat), ce professeur spécialiste des Lumières est né de l’imagination de Lukes. Car c’est bien d’un roman qu’il s’agit ici – Voltaire aurait parlé de « conte philosophique ».

Divertissement d’intellectuel en mal de littérature ? Non pas ! Les curieuses Lumières du professeur Caritat sont une véritable introduction à la pensée des Lumières mais aussi à la philosophie politique en général. Spécialiste des philosophes des Lumières, Caritat est un homme rangé, perdu dans ses livres, quand son monde bascule : arrêté par les autorités de son pays (la Militarie, nation lointainement apparentée à la Bordurie d’Hergé) pour avoir simplement étudié des idées subversives (celles de Voltaire, Condorcet et Diderot), il s’enfuit sous le nom d’emprunt de docteur Pangloss (allusion à Voltaire). Sa fuite le conduira d’un pays à l’autre, réveillant ainsi, à chaque fois, son « étonnement philosophique » (pour parodier Jeanne Hersch) alors qu’il rencontre de nouveaux systèmes de pensées. Situé entre Orwell et Kafka ou encore Musil, le décor dans lequel évolue Nicholas Caritat saisit le lecteur amateur de roman de voyages tout en lui permettant de comprendre les points essentiels des divers systèmes philosophiques et idéologiques qui soutiennent les principales nations qu’il traverse : l’Utilitarie (l’utilitarisme), la Communautarie (le communautarisme), la Prolétarie (le marxisme/ communisme) ou la Libertarie (libertarianisme/néolibéralisme). On aura compris que, comme l’écrit Didier Fassin dans sa préface, les véritables personnages du roman sont en réalité les systèmes philosophiques et idéologiques dont, à chaque fois, Lukes pointe du doigt les faiblesses et les dangers : terreur d’État, abandon des plus faibles, illusions sociales. Mais n’allons pas croire que Steven Lukes est un penseur désabusé. Dans la dernière scène du roman, Caritat tombe à la sortie d’un bois sur une citation, exact inverse de celle qui attend les damnés dans l’Enfer de Dante : « Accroche-toi à l’espoir, toi qui sors d’ici. » Un message qui n’a jamais été aussi actuel et nécessaire !

Steven Lukes, Les curieuses Lumières du professeur Caritat. Une comédie philosophique, préface de Didier Fassin, Paris, Van Dieren éditeur, 2021.

