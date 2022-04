Justice, prospérité, bien-être pour tous : l’avenir d’une antique illusion (Ps 72 et Éph 3:1-6)

Nous sommes en campagne électorale et si l’un des sujets est au cœur des discussions, nous pouvons aussi l’enrichir d’une réflexion plus théologique. C’est ce que nous propose ce mois-ci Richard Bennahmias autour des concepts de justice, de prospérité et bien-être.

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien