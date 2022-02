Avant et après une réunion

Il est d’usage, Ou plus justement… il l’était, Que toute rencontre ou réunion de tes fidèles S’ouvre par un moment de prière. Saine habitude que de te donner la parole en premier, Mais le danger, vois-tu, c’est qu’après t’avoir ainsi sollicité, Nous débattions sans plus t’écouter. Viens, Seigneur, prendre place en nos débats. Et puisque…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien