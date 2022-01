« On ne fait entrer un chêne dans

le gland dont il est sorti », écrivait Jules Steeg pour nous dire qu’en matière de foi, et dans tous les domaines de la connaissance, il est impossible de faire marche arrière.

Lorsqu’on a fait un pas de connaissance, une conversion raisonnable, il est impossible de revenir aux compréhensions anciennes. Découvrir ou redécouvrir un divin qui ne s’oppose ni à notre raison, ni à notre conscience efface à jamais les conceptions antiques, conservatrices ou archaïques d’un Dieu surnaturel, qui agirait contre les lois de la nature, fussent-elles créées par ce même Dieu.

Et pourtant, nous voyons combien ce Dieu, celui de la récompense ou de la punition, celui de l’amour sélectif en fonction de la foi de ses fidèles, est encore bien présent, et combien, dans les crises du sens que nous connaissons aujourd’hui, il fait son grand retour comme réponse évidente et facile. Le rasoir d’Ockham appliqué à la foi ou au Dieu tout-puissant est la réponse la plus simple au risque même de devenir simpliste.

Comme un écho aux idées politiques rances qui occupent l’espace médiatique, le Dieu d’un autre temps fait son come-back. Et si ses fidèles déclarent que les libéraux ne croient en rien ou qu’ils sont d’une autre religion, le libéralisme théologique est et reste cette expression d’un christianisme crédible qui ouvre vers un demain, qui crée le lien avec un Dieu dont je ne serai pas athée parce qu’il est accessible à ma conscience. Il est nécessaire d’ouvrir des espaces de liberté au cœur de la croyance.

Emerson écrivait : « Lorsque nous avons brisé notre Dieu traditionnel, et que nous en avons fini avec notre Dieu de rhétorique, alors Dieu peut enflammer notre cœur de sa présence ».

Permettons aux cœurs et à la raison de s’enflammer pour ce divin accessible et soyons toujours, même au risque de n’être plus qu’un petit reste, les témoins de l’Évangile et de la Liberté.

