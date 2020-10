Cheminer avec Marcel Légaut

Après Les chemins de la naissance à soi-même en 2010, Quand la maladie ramène à l’essentiel en 2011, L’aventure intérieure, les mots compagnons de mes chemins en 2013, Marcel Légaut, une parole féconde en 2014 et Vers la source cachée, 50 psaumes pour notre temps en 2018, Jacques Musset nous offre, en cette année 2020, un ouvrage fort et profond, fruit d’une vie de cheminement – depuis 1971 – avec Marcel Légaut. « Je crois pouvoir dire aujourd’hui, écrit-il, que, de tous les êtres qui m’ont marqué spirituellement, c’est Légaut qui m’a engendré le plus à ce que je suis devenu et à ce que je deviens sans cesse. »

Cet ouvrage n’est pas un livre de spiritualité ni de développement personnel : c’est un témoignage de vie et d’expérience de la fécondité de la démarche d’humanisation proposée par Marcel Légaut. C’est, également, une invitation pour chaque lecteur à poursuivre ou à entrer dans cette démarche d’humanisation « pour un monde plus juste et plus fraternel ». C’est encore un appel à vivre vrai comme l’indique le sous-titre du livre.

Ce livre compile des articles et des conférences sur 25 ans, organisé en sept parties. L’auteur commence par présenter le cheminement de Marcel Légaut dans sa recherche de sa propre humanité (partie I). Ensuite, il nous fait découvrir ou redécouvrir les grands thèmes de la démarche de Légaut : s’accomplir humainement ou devenir humain (II), être ou devenir disciple de Jésus (III), faire l’approche du mystère de Dieu et de la prière (IV), promouvoir une Église de communautés de disciples de Jésus (V). Puis vient un chapitre qui nous dit en quoi Marcel Légaut est un éveilleur pour nous aujourd’hui (VI). Afin de permettre au lecteur qui le souhaite d’aller plus loin, le livre se termine par sept recommandations ou sept clefs (VII) pour lire Marcel Légaut. À la fin de plusieurs de ces parties, Jacques Musset donne son témoignage personnel sur la manière de consentir à la réalité et de se l’approprier, sur qui est Jésus pour lui maintenant, sur sa foi en Dieu et il nous livre également quelques-unes de ses prières. C’est un grand livre qui paraît au moment où nous célébrons les trente ans de la mort de Marcel Légaut. Il s’adresse aussi bien à ceux qui ne le connaissent pas encore qu’à ceux qui cheminent déjà avec lui. Jacques Musset fait partie des « grands témoins » qui participent au rayonnement de sa pensée.

Jacques Musset concluait ainsi une rencontre à Nantes en février 2016 : « Tout ce que j’ai écrit sur l’actualité de la démarche d’humanisation de Légaut en notre temps repose pour moi sur la conviction que sont nombreuses aujourd’hui les personnes, jeunes et moins jeunes, qui s’efforcent de vivre dans la droiture et l’honnêteté de l’esprit, qui s’interrogent sur le sens de leur vie et de l’avenir du monde, qui aspirent à vivre des relations vraies, des gens engagés dans des actions qui visent à faire advenir un monde plus humain… J’en suis convaincu par mes observations et mes compagnonnages. De même, l’invitation que Marcel Légaut lance aux Églises chrétiennes, à l’Église catholique en particulier, et à chaque chrétien, à repenser et à vivre le christianisme dans la modernité répond aux attentes de nombre de chrétiens qui ne retrouvent pas aujourd’hui le message et la pratique de Jésus dans une doctrine, une morale et une organisation élaborée dès les premiers siècles et figée depuis ce temps. Revenir à la Source qu’est l’esprit du Nazaréen est une des exigences fondamentales, non pas pour imiter Jésus purement et simplement (nous ne sommes plus dans le même monde) mais pour donner corps aujourd’hui d’une manière inédite à son message et à sa pratique de libération.

Pour moi, à n’en pas douter, Légaut est un inspirateur d’avenir pour nos contemporains et pour nos Églises. »

Jacques Musset, Marcel Légaut, l’appel à vivre vrai, Villeurbanne, Golias, 2020, 226 pages.

