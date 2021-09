Vers la fin de l’été,

les enfants, adolescents, jeunes adultes commencent une nouvelle année scolaire ou universitaire, beaucoup de salariés rentrent de plusieurs semaines de congé ou commencent un nouveau contrat, les grands-parents qui ont eu leurs petits-enfants en vacances retrouvent un rythme de vie plus courant. Le mois de septembre invite à regarder vers les mois qui viennent. Si cela est source d’excitation pour une partie d’entre nous, pour d’autres, il peut y avoir une lassitude. Encore une rentrée, encore une année qui apportera son lot de préoccupations. Ajoutons la crise du Covid qui n’en finit pas réellement, la situation économique, les innombrables catastrophes qu’on nous annonce et il y a de quoi ne plus être très enthousiaste au seuil d’un nouveau cycle. Soyons réalistes, nous croulons sous les mauvaises nouvelles. Notre capacité à les encaisser n’est pas inépuisable, il faut donc impérativement trouver de quoi nous requinquer pour continuer à vivre avec joie, avec enthousiasme.

Selon moi, la tâche est moins rude pour ceux qui ont la chance d’être « croyants ». Certes, la grâce coûte, la foi ne nous épargne ni les épreuves ni les tourments, mais nous pouvons compter sur une assurance : Dieu fait toutes choses nouvelles et il nous attire encore et toujours vers la vie. Loin de moi l’idée que la foi nous isolerait d’un monde qui court à sa perte, nous sentons bien que nous sommes requis ici ou là pour apporter notre pierre à l’édifice qu’est la société des hommes. Mais la foi nous interdit de rester défaitistes, pessimistes, fatalistes. J’ai ancrée en moi la conviction que mon Dieu ne nous offre pas une vie où tout est joué et même perdu d’avance. Au contraire, je crois que Dieu nous permettra toujours de trouver une nouvelle voie là où tout semblait fini.

