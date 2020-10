Les exclus, tu les connais, Seigneur. Tu les as rencontrés et accueillis sur ta route : Les lépreux impurs, les prostituées méprisées, Zachée le percepteur, les brigands crucifiés avec toi, Et tous les autres… Tu es venu pour eux, en priorité, Pour leur redonner leur dignité Et les réinsérer dans leur peuple. Tu es toi-même…

