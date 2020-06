Athéisme et espoir

S’il y a bien une chose que mon expérience du dialogue entre athées et croyants m’a appris, c’est qu’il y a beaucoup de préjugés et d’incompréhension de part et d’autre. Aussi, plutôt qu’aborder les raisons qui ont fait d’un ancien croyant comme moi un athée, je vais revenir sur les clichés entourant l’athéisme. Parmi…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien