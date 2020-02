Die Archäologie um die Bibel vor einer Gleichschaltung des Denkens zu retten.

James Woody

Übersetzung Jean Gaspar

André Lemaire, Fachmann für hebräische Inschriften, hatte die Gelegenheit , die Stele von Mesha, ein König der Moabiter, der zwischen 850 und 800 vor unserer

Zeitrechnung regierte, genau zu betrachten. So kam er zu der Hypothese, dass Linie 31 die Inschrift stand „das Haus David“. Das ist, mit der Inschrift einer anderenStele die in Dan gefunden wurde, eine Erwähnung der Dynastie Davids ausserhalbb der biblischen Texte. Aber der technische Fortschritt hat es neuerdings erlaubt, diese Stele genauer zu betrachten und Israël Finkelstein, Nadav Na’aman Thomas Römer haben festgestellt, dass ein Buchstabe auf den Lemaire seine Hypothese gründete, nicht existierte und dass ein Satztrennungszeichen übersehen worden war. Sie kommen zu der Schlussfolgerung,dass man „Balak“ lesen muss; dieser war Köng von Moab, und nicht „Hause David“. Michael Langlois, der an der evangeilschen Hochschule in Strassburg lehrt, nahm an der Debatt teil und verteidigte die Stellungsnahme von Lemaire und bezog sich auf fotografische Elemente von gleicher Qualität wie die von Finkelstein, Na’aman und Römer. Solche Debatten sind häufig zwischen denen, die Geschichte neu aufbauen wollen.

Auch die sogenannte Technik des Karbon 14 hat Unstimmigkeiten hervorgebracht, dieses Mal über die Datierung der untersuchten Fundorte. Es gibt also keine Einheitstheorie in der Archäologie, die zuerst eine Auslegungsarbeit ist von Elementen , die in der Erde gefunden wurden Dabei menschelt es bei jeder neuen Fundstelle. Matthieu Richelle erklärt uns, wie seiner Ansicht nach, die Beziehungen zwischen Archäologie und Bibelforschung aussehen können. Wenn die Archäologie einen Spagat feststellt zwischen den Berichten der biblischen Texte und den offensichtlichen Ereignissen der gleichen Zeit, bedeutet das keine Entwertung der biblischen Texte: sie erlaubt es, die Texte zu bewerten als das, was sie sind, also als Überlegungen von Personen die sich Fragen stellten über den Sinn der Ereignisse. Auch wenn die Archäologie die biblischen Texte bestätigt, so erlässt sie den Leser nicht, sich Fragen zu stellen: was wollte der Redakteur sagen beim Schreiben dieses Textes, oder Neuschreiben eines bereits vorhandenen Textes .

Der Versuch, den Sinn eines Textes (die Exegese) zu deuten ist vergleichbar mit der Arbeit des Archäologen: es geht darum, die verschiedenen Abschnitte bei der

Niederschrift des Textes zu finden, so wie man nach den verschiedenen Schichten der Besiedlung eines Ortes sucht. Das erlaubt es, Angaben zu finden zu der Art, das Leben theologisch zu deuten, je nach den Epochen der Niederschrift, die feinen Unterschiede, die Entwicklung demütig zu schätzen. Diese langwierige Arbeit bringt die offensichtlichen Brüche in der Geschichte des Denkens zu Tage , wenn wir annehmen könnten, dass die Theologie das Beständige sucht und betont, wie sehr die

Rede über Gott und die menschliche Art sich vor Gott zu Benehmen gleich bleibt.

