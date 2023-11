Confession de foi

Je crois que tu es le Dieu Un

Le même hier, aujourd’hui et demain

Je crois en ton amour unique pour tous les êtres humains

Je crois que nos religions sont nos langues pour dire ta grandeur et ta

gloire.

Et je crois que si j’étais née en d’autres temps ou d’autres lieux

j’aurais une autre langue pour dire ma foi en toi

Mais je crois que tu serais toujours « Dieu pour moi ».

Je crois en une amitié entre les croyants toujours possible

En un dialogue entre les chercheurs de vérité toujours possible

En une paix entre les religions toujours possible.

Je crois en une liberté religieuse toujours possible

en une religion utile pour le monde

En une critique théologique bénéfique pour tous

Mais je crois qu’il n’est pas possible d’y arriver

sans l’amour du prochain que tu inspires à toutes et tous

et qui reste si difficile à vivre réellement.

J’ai foi en la bonne volonté de celles et ceux qui sincèrement

cherchent à dire l’indicible de ta présence à leur côté.

Je crois en Jésus qui est un frère pour moi et qui est un prophète pour

d’autres et je n’affirmerai pas que j’ai raison contre eux car ni eux ni moi

ne pouvons prouver que nous avons raison quand nous parlons de toi.

Mais toujours j’affirmerai que nous avons raison de chercher ensemble,

même dans des langues différentes de foi pour trouver ensemble un

chemin vers toi. AMEN.

Béatrice Cléro-Mazire, Prières qui n’en ont pas l’air, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2005

