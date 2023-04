« Seigneur, Seigneur… » De qui s’agit-il ?

On fait dans nos cultes un usage excessif et ambigu du mot « Seigneur » dont on ne sait plus d’ailleurs s’il désigne Dieu ou Jésus, comme s’il n’y avait pas lieu de les distinguer. Les auteurs des évangiles nomment bel et bien Jésus Seigneur. Mais quand Jésus parle de Dieu ou s’adresse à lui, c’est le titre de Père qu’il utilise et c’est à « Notre Père » et non à lui qu’il nous invite à adresser nos prières. À cet égard, la clarté du vocabulaire n’est-elle pas un service à rendre à notre société en manque de repères théologiques et liturgiques ?

