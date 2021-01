Di Fadiey Lovsky*

Traduzione di Giacomo Tessaro

* Fadiey Lovsky era uno storico protestante specializzato nei rapporti tra ebrei e cristiani. Dal 1970 membro, poi presidente dal 1980 al 1986, della commissione “Chiesa e popolo d’Israele” della Federazione Protestante di Francia, nel 2000 ha ricevuto il Premio dell’Amicizia Giudaico-Cristiana di Francia. È morto nel 2015.

Signore, fa’ di noi dei riconciliatori,

dei pacificatori autentici,

perseveranti e consolatori.

Sradica dal nostro cuore l’orgoglio ecclesiale

fortificando la nostra fedeltà verso la Chiesa.

Non permetterci di rassegnarci alle tensioni e alle separazioni.

Signore, forse che la fede non può muovere le montagne?

Liberaci dai rancori storici e teologici.

Donaci la grazia di una preghiera ecumenica

spoglia di ogni trionfalismo.

Fa’ che amiamo chi ama Gesù

in altri climi e con altri stili.

Benedici il nostro impegno, e benedici anche

quello, diverso dal nostro, delle sorelle e dei fratelli.

Ti rendiamo grazie per tutti i cristiani che ti amano,

anche se non amano ancora noi.

Non siamo stati anche noi come loro?

Ti preghiamo per ciò che sembra impossibile

e che tuttavia è necessario.

È per questo che supplichiamo il tuo Spirito Santo

perché ci conduca e ci ispiri.

