Non, 2021 ne sera pas meilleure que 2020.

On peut bien sûr le souhaiter, voire l’espérer, mais ne nous leurrons pas : ce qui s’est produit en 2020 laissera des traces. Non pas tant la crise sanitaire et ses conséquences sociales désastreuses que les entailles à nos libertés, au nom du sacro-saint principe de sécurité. Bien sûr, on ne saurait contester la nécessité de certaines décisions prises en raison d’une situation hors-norme. Ce qui interroge, en revanche, c’est que des mesures comme le confinement, l’obligation de remplir une attestation pour sortir de chez soi ou la fermeture de commerces soient entrées si facilement dans nos habitudes. Et ne parlons pas de plusieurs projets de lois, sur la recherche ou la sécurité par exemple, qui portent en germe les fondements d’une société où la liberté pourrait bien, demain, céder le pas à l’ordre et à la sécurité.

Montesquieu l’avait bien vu, dès le XVIIIe siècle, lorsqu’il écrivait de manière prophétique que « toutes les fois que l’on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n’y est pas. » Non, le désir de sécurité et de tranquillité, même légitime, ne devrait jamais l’emporter sur l’impératif de liberté. Oui, 2020 restera comme l’année qui nous aura vus passer à bas bruit, telle la grenouille plongée dans l’eau à peine frémissante, vers une société de la précaution, de la sécurité et de la surveillance que tout amateur de la liberté ne peut que rejeter avec vigueur. Puissent donc se lever, avec cette nouvelle année, des voix pour protester et proclamer avec Paul que « c’est pour la liberté que Christ nous a libérés. Résistez donc, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. »

