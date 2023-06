Le but de « Emouna, l’amphi des religions », est de dispenser et réaliser une formation pour laquelle il n’y a pas une opposition entre les religions et la République. Cette formation unique donnée par Science Po et validée par un certificat date de 2016. Elle regroupe des prêtres, rabbins, pasteurs, imams, bouddhistes, laïcs responsables. La réflexion, les échanges et la reconnaissance mutuelle ouvrent alors à une véritable fraternité.

