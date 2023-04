La vérité des textes bibliques est au-delà de l’histoire

À propos Hans-Peter Mathys

professeur émérite d’Ancien Testament et de langues sémitiques à la Faculté de théologie de l’Université de Bâle. Activités antérieures : Assistant à Berne (doctorat), séjours d’études à Göttingen et à Jérusalem. Pasteur aux Franches Montagnes et en Ajoie, professeur extraordinaire à Heidelberg.