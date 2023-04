« Ici, tout est symbole. Demande et l’on te répondra »

Dans la franc-maçonnerie, le « Temple » a des dimensions hautement symboliques tout comme les différents outils

qui y sont disposés (équerre, compas, etc.). Cette symbolique exprime l’aspiration visant à construire une humanité

fraternelle. Dans un tel cadre, le propre du symbole consiste bien à mettre en relation l’objet et la pensée. La

lumière est là, dans un parcours initiatique, le symbole par excellence figurant une humanité plus solidaire.

