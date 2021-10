Le Protestantisme libéral dans tous ses états Quelque clefs

Une soirée-débat aura lieu le samedi 9 octobre à La Grande-Motte avec Laurent Gagnebin et André Gounelle à l’occasion de la sortie du nouveau livre de ce dernier, Théologie du protestantisme. Nous avons donc décidé de vous proposer ce mois-ci une collection de textes marquants pour la théologie libérale. Ils sont présentés par ordre chronologique et nous avons mentionné leurs références précises afin que vous puissiez vous plonger vous aussi dans ces textes. Vous lirez dans ces pages des extraits de textes des théologiens suivants : Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Auguste Sabatier, Adolf von Harnack, Charles Wagner, Ernst Troeltsch, Paul Tillich, André-Numa Bertrand, John Arthur Thomas Robinson, John Spong et Raphaël Picon.

