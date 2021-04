« Unissons-nous pour la liberté de conscience, contre le meurtre de l’esprit ! »

Nous publions ici un large extrait de la préface au livre de Dominique Avon, rédigée par le juriste tunisien Yadh Ben Achour. Né en 1945, professeur de droit spécialisé dans le droit public et le droit islamique, il est aussi, à partir de 1992, l’un des principaux opposants au régime de Ben Ali. Après la révolution de 2011, il est chargé de présider aux débats de la commission qui met en place la transition démocratique en Tunisie. Défenseur d’une convergence entre islam et droits de l’homme, il se veut, comme Mohammed Arkoun, un farouche défenseur d’une lecture libérale du Coran et de la tradition musulmane, compatible avec les droits de l’homme. ( Les intertitres sont de la rédaction.)

