Peut-on être chrétien sans croire à la résurrection du Christ ?

À propos Céline Rohmer

est pasteure de l’Église protestante unie de France, docteur en théologie et en études grecques et latines classiques. Depuis 2017, elle est enseignante chercheuse en Nouveau Testament à l’Institut Protestant de Théologie (faculté de Montpellier), membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales (CRISES - UPV-Montpellier 3) et du comité du Réseau de recherche en narratologie et Bible (RRENAB).