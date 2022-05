La Passion selon Marc de Michael Levinas répond à une exigence historique, théologique et esthétique en entrelaçant intimement des textes issus de plusieurs traditions et des langues différentes, tissant son sens à partir des résonances qui se manifestent entre les textes choisis, et éclatante d’unité à la perception des motifs musicaux qui traversent l’œuvre.

