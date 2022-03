Dans l’Église, plus on s’éloigne des origines du christianisme et de son enracinement juif et plus la fidélité chrétienne est confondue avec l’adhésion à une idéologie qui fait du Christ la pièce maîtresse de son système et qui ne parle de l’humanité de Jésus qu’à l’occasion de sa divinité et de son rôle rédempteur. On…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien