Un théologien témoigne

L’américain John B. Cobb (né en 1925) est le représentant le plus connu de la théologie du Process. Il a publié de nombreux livres, entre autres Dieu et le monde, et Thomas pris de doute, traduits en français chez Van Dieren. Fervent méthodiste (le méthodisme est le mouvement généré au XVIIIe siècle par la…

