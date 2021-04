À la recherche de traces littéraires germanophones sur l’île Bourbon, Marlene Tolède a découvert à la BnF, dans la bibliographie d’explorateurs allemands, un auteur au nom composé, Gustave Oelsner- Monmerqué et un titre, Schwarze und Weiße. Skizzen aus Bourbon, qui l’ont interpellée et incitée à poursuivre ses recherches. Grâce à sa découverte, l’ouvrage publié en Allemagne en 1848 a été traduit en français et publié en 2014.

