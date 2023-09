Loup Cornut nous invite à être les pierres vivantes de l’Église qui peut se manifester partout et non pas seulement dans des temples. Mais beaucoup d’obstacles se trouvent sur le chemin de celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Alors n’est-ce pas plutôt à nous d’aller vers eux ? Il y a bien des manières de le faire.

