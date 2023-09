Charles Gide, ou l’utopie d’une économie évangélique

Charles Gide (1847-1932), oncle d’André, a voulu construire une économie fondée sur des bases évangéliques. La notion de « solidarité » est là décisive. Toute injustice nous concerne puisque nous vivons une commune humanité. L’idéal coopératif transcendait pour C. Gide les urgences économiques et sociales pour devenir une question de dignité. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) a, avec le protestant Charles Gide, des racines chrétiennes et proprement réformées souvent insoupçonnées.

