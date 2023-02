Pas une « somme théologique », une « somme du croire »

Certains théologiens donnent l’impression qu’ils connaissent Dieu mieux que lui-même et ils lui donneraient volontiers des conseils pour qu’il se décide à entrer dans les catégories philosophiques qu’ils ont définies dans le silence de leur cabinet de travail ! Il semble intellectuellement plus honnête – on le répète souvent dans les colonnes de cette revue – de conduire la réflexion théologique à partir du seul donné qui soit à notre portée : notre vécu de croyant, le vécu de notre acte de croire – lequel ne se cantonne pas, du reste, dans le seul domaine religieux. C’est précisément le propos de Jean-François Collange dans un ouvrage dense et fort instructif, paru l’été dernier aux éditions Olivétan.

Au reste, Jean-François Collange – dont on avait beaucoup apprécié, il y a quelques années, sa Théologie des droits de l’homme (Cerf, 1989) – a l’art de « théologiser » à partir des événements de l’actualité et des grands courants de pensée qui traversent notre époque. Et c’est une des richesses de ce nouvel ouvrage de nous faire découvrir ou redécouvrir – en tout cas méditer à frais nouveaux – toute cette intelligence de notre temps.

L’auteur analyse avec une grande minutie, mais sans pédantisme aucun, les composantes psychologiques, sociologiques, spirituelles de l’acte de croire, sans oublier d’explorer ses dérives, voire ses pathologies. On appréciera le souci manifesté par l’auteur de préciser le sens des termes communément employés en la matière. On se réjouit aussi, au fil des développements, des analyses originales et fort éclairantes de certains passages bibliques que l’on croyait bien connaître. Décidément, il vaut la peine de se plonger dans cet ouvrage dense, nuancé, complet, mais rédigé toujours en un style bien vivant et accessible au « non-spécialiste » ! Un grand merci, Jean-François Collange !

Jean-François Collange, Croire, Lyon, Olivétan, 2022, 237 pages.

