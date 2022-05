À propos Christophe Sauty

ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé, docteur et habilité à diriger des recherches, est professeur d’astrophysique à l’Observatoire de Paris et étudiant en licence de théologie à l’IPT. Ses recherches portent sur l’accrétion et les jets autour des étoiles jeunes et des trous noirs.