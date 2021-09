Demeurer en Dieu Jean 14,2

La tentation est grande de vouloir enfermer Dieu dans des lieux, dans des définitions, dans des conceptions. Même le plus libéral d’entre nous a toujours une fâcheuse tendance à faire demeurer Dieu dans sa vérité. Et en soi cela n’est pas problématique, du moment que l’on accepte que ce lieu où il demeure en nous n’est pas l’absolu, l’immuable et l’immobile mais simplement un chemin sur lequel nous sommes en mouvement pour rencontrer celui qui est Un en tant de diversité.

