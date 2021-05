Conjuguer mémoire et avenir encombre nos vies personnelles et collectives. Pleine de rebondissements et d’émo­tion, depuis la jalousie de plusieurs frères jusqu’à leur réconciliation, l’histoire de Joseph se saisit de cette difficulté qui articule blessure et pardon ; elle la noue notamment autour des noms que le héros donne à ses deux fils nés en…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien