Ce que nous pensons et croyons

Les « Remonstrants », confession protestante hollandaise fondée au XVIIe siècle, veulent aujourd’hui une Église dans laquelle on admet une diversité d’opinions. Ils ne s’opposent pas aux credo en tant que tels, ils sont d’utiles « poteaux indicateurs », mais ils refusent l’image tyrannique qui en est faite quand on les utilise comme des armes pour condamner les autres. Dans cet esprit, la Fraternité des Remonstrants a adopté une nouvelle confession de foi lors de son assemblée générale du 10 juin 2006. L’introduction précise qu’aucune confession n’est indiscutable et que, comme l’indique la Confession de 1621, il s’agit, « avec prudence et amour d’indiquer une route ».

