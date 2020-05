Ceux qui seront choqués n’auront pas été au-delà du titre. Ils auront sans doute cru qu’à l’antique représentation d’un dieu à barbe blanche et vêtu des plus riches tissus on a voulu substituer un dieu en robe à paillettes et paré d’une crinière blonde et de cils absolument démesurés. Le titre est provoquant car il faut parfois provoquer pour saisir l’attention mais il ne poursuit nullement la volonté de blesser ou de heurter et – somme toute – il ne s’agit ici que de développer une parabole de notre siècle.

Quand Jésus utilise les paraboles agricoles ce n’est pas par passion pour les moissons, mais parce qu’il s’adresse à une population saturée de références rurales. En 2020, osons des paraboles nouvelles. Et je ne crois pas que celle-ci soit illégitime : Dieu est une drag queen.

Un rapide rappel sur la définition de ce mot : une drag queen est une personne qui développe dans le travestissement une identité féminine volontairement construite autour de l’exagération de certains archétypes et de certains traits physiques ou vestimentaires. Les drag queens se produisent notamment dans des spectacles de chant ou d’humour.

Pourquoi oser l’affirmation selon laquelle Dieu est une drag queen ? En tout premier lieu, n’y a-t-il pas plus excessif et exagéré que Dieu ? N’est-il pas le Tout-Puissant, souverain de l’univers tout entier ? Ses représentations traditionnelles où l’or rivalise avec la pourpre n’ont rien à envier au luxe tapageur de certaines drag queens.

Les drag queens sont excessivement habillées et maquillées, excessivement coiffées et – très souvent – excessivement drôles. Dieu, lui aussi, est un excès. Excessivement omniscient, excessivement puissant, excessivement éternel. Dieu et les drag queens ont cette caractéristique commune : la démesure. Et quand on a le privilège de croiser la route d’une drag queen, nous autres qui n’en fréquentons pas chaque soir, nous sommes perturbés. Nous sommes pour le moins surpris et assurément troublés. C’est la conséquence naturelle de la confrontation à cette altérité excessive. Tel un miroir, cela nous renvoie immédiatement à notre propre identité. Il en est de même avec Dieu, principe absolu dont la puissance et l’éternité nous renvoient à notre petitesse humaine, à notre fragilité et – pour reprendre un terme pascalien à notre misère.

Car, au-delà de la démesure d’apparence qui peut les unir, ce qui me semble pouvoir justifier un rapprochement entre Dieu et les drag queens c’est bien l’altérité. L’altérité radicale qui nous déplace. Nous autres chrétiens sommes habitués à connaître et à nous confronter aux altérités les plus violentes, mais nous le faisons souvent avec ce souci de charité qui nous place malgré tout en position de domination. Le migrant est une altérité qui nous saisit, mais nous avons un pays. Le sans-abri est une altérité qui nous saisit, mais nous avons un toit. L’affamé est une altérité qui nous saisit, mais nous dînerons ce soir.

À l’altérité radicale de la drag queen, nulle réponse charitable n’est attendue. La joie permanente, les rires sur-joués et ce je-ne-sais-quoi de confiance en béton armé n’appellent pas la commisération des bonnes âmes mais simplement la fraternité d’un amour sincère de son prochain. Nous pouvons ne pas goûter à l’humour ou aux performances d’une drag queen mais cela ne justifie en rien la caricature ou le rejet. Trop souvent, cette altérité radicale qui nous met en danger ne reçoit pour réponse que le rejet et la caricature. Et ce, sans même aller au-delà de l’image, sans jamais oser la rencontrer et dialoguer en toute humanité. Et pourtant, n’est-ce pas à cela que nous appelle le Christ ? À nous confronter à autrui, à aller à sa rencontre et à l’aimer tout comme nous nous aimons nous-mêmes ? L’antinomie du message évangélique c’est d’assigner à une altérité inconnue une identité que nous fantasmons en nous-mêmes et que nous rejetons pour mieux consolider notre propre identité menacée. En agissant ainsi, nous sacrifions notre prochain sur l’autel d’un amour de nous-même mal assuré. Dieu est une drag queen car Dieu – par le principe de vie, d’amour et de fraternité qu’il fait régner en son royaume – ne peut exister sans altérité.

Et chaque fois que nous refusons la rencontre, nous refusons Dieu. À chaque fois que nous caricaturons ce prochain si différent de nous-même, nous caricaturons Dieu. À chaque fois que nous transformons nos fois en codes déontologiques destinés à n’engendrer que des prochains en tous points pareils à nous-mêmes, nous travestissons Dieu.

Et nous ne le travestissons pas en drag queen, mais en épouvantail. En un Dieu d’injustice qui rejette certains de ses enfants. Et si nous voulons parfois si ardemment que notre Père juge et condamne certains de ses autres enfants c’est pour nous assurer nous-même la place de fils préféré et nous rassurer quant à l’amour paternel qui nous est dû.

Ce monde est peuplé de mille identités et les altérités dignes de l’attention chrétienne ne sont pas à réduire aux altérités de souffrance. Notre charité doit se porter sur nos sœurs et nos frères en lutte avec la vie, mais notre amour ne doit pas s’y restreindre. Et l’Église chrétienne doit oser s’ouvrir à toutes les rencontres et, plutôt que de créer des portes étroites, jeter des ponts. Mais non des ponts de planches entre communautés voisines voire entre identités quasi semblables : nos ponts doivent être des viaducs.

Dieu est une drag queen car – sans être forcément homosexuels eux-mêmes – les drag queens sont des icônes LGBT+ du XXIe siècle, ce siècle où des pans entiers de l’Église de Jésus-Christ se sont fourvoyés dans le rejet des homosexuels, porte-drapeau des identités ecclésiales qui construisent leur fraternité hypocrite sur l’exclusion faussement charitable et non sur la rencontre humble et sincère. Est-ce rencontrer avec la sincérité de l’amour chrétien que d’accepter d’accueillir cet homosexuel pour mieux le ramener dans le droit chemin de l’hétérosexualité ? Est-ce rencontrer ou estce s’emparer d’une identité pour la travestir malgré elle ? En ce joli mois de mai, marqué le 17 par la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, et alors que, durant le mois prochain les rues de nos villes se retrouveront remplies par les cortèges colorés des Gay prides, il n’est pas inutile de rappeler que Dieu est partout où règne la vie, la joie et l’amour. Et qu’ainsi il a toute sa place au milieu de la communauté LGBT+ et que s’il devait s’y manifester sans doute choisirait-il l’altérité absolue, radicale et renversante d’une drag queen. Dieu est toujours au milieu de celles et ceux qui, libres d’être eux-mêmes, fondent aussi leur identité sur la liberté des autres à être eux-mêmes. Dieu est au milieu de tous ceux qui osent franchir toutes ces barrières invisibles qui font de notre société une juxtaposition de communautés refermées sur elles-mêmes. La puissance du message évangélique en notre temps, c’est d’exhorter à ne pas s’enfermer chez soi, dans son identité et ses opinions, et à prendre le risque de rencontrer autrui. Et de l’aimer dans la joie et la sincérité. Le Christ, notre seul guide, a bien franchi lui-même les barrières de son époque pour aller rencontrer la femme samaritaine et s’asseoir avec elle au bord d’un puits.

Dieu est dans la rencontre de ceux qui diffèrent de nous, il n’est pas dans le confort de vivre entre frères jumeaux. Et là où Dieu n’est jamais, c’est au milieu de ceux qui prêchent la haine et l’exclusion, au milieu de ceux qui se gargarisent de leur liberté individuelle pour mieux piétiner et insulter celle des autres.

La liberté et la vie ne sont jamais des atteintes à l’ordre divin, ils en sont la réalisation. Demain, en abandonnant préjugés et peurs, en franchissant le viaduc qui nous en sépare peut-être, et en rencontrant notre prochain dans la radicalité absolue de sa liberté à être lui-même, nous rencontrerons Dieu.

Ce jour-là, Dieu peut avoir mille visages et peut-être sera-t-il une drag queen.

